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أخبار مصر

هشام الحصري: إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان يوم مهم في تاريخ مصر

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
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قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة ستلقي بيانها أمام البرلمان اليوم بعد اكتمال تشكيلها، وهذا يوم مهم في تاريخ الدولة المصرية، متمنيا أن يكون هذا التشكيل الحكومي جيد.

الحكومة تلقي بيانها

وأكد الحصري، خلال لقائه، عبر فضائية إكسترا نيوز، على ثقته في كل الوزراء، فهم على قدر المسؤولية في ظل تحديات صعبة للغاية تواجه الدولة المصرية وطموحات المواطن المصري بتخفيف الضغوط عليه، وذلك في ضوء المتغيرات العالمية التي يشهدها العالم أجمع بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة كورونا وصولا للحرب على قطاع غزة.

وأضاف: نسير بخطوات نحو حياة أفضل للمواطن المصري، موجها الشكر والتقدير للحكومة المصرية السابقة، ملتمسا لهم العذر إذ تولي المسؤولية في ظل أزمات وظروف عالمية صعبة، معربا عن ترحيبه بالحكومة الجديدة: أنتم أمام تحديات صعبة وقوية، ولكن قدرتنا كمصريين نسيطع تخي أي صعاب وأتمنى يكون الانطلاق لآفاق أوسع وأفضل للتخفيف على المواطن المصري.

وأشار إلى أن يتم الاهتمام بالمزارع المصري بشدة، إذ إنه يعتبر أساس التنمية في مصر، فالزراعة هي التي تقود عجلة التنمية، فبناء عليها يمكن التصدير والصناعة والإنتاج الغذائي وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والذي يعد أحد مقومات الأمن القومي المصري.

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لجنة الزراعة بمجلس النواب مجلس النواب مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

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