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سياسة

البرلمان ينتظر تسمية رؤساء الهيئات الإعلامية لأداء اليمين أمام النواب

رؤساء الهيئات الإعلامية
رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين أمام مجلس النواب

ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطار رئيس الجمهورية بشأن تعيين رؤساء الهيئات الإعلامية المستقلة، والتي من المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس، عملا بما نصت عليه القوانين في هذا الشأن. 

توقعات بتولي ضياء رشوان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، بناء على قرار صادر من رئيس الجمهورية، ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤدي اليمين أمام مجلس النواب

يأتي ذلك تفعيلا للمادة 77 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تنص على: يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:  أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

 

توقعات بتولي طارق سعدة منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام 

 

كما يقترب طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، نقيب الإعلاميين، من تولي منصب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بقرار من رئيس الجمهورية خلفا لرئيس الهيئة الحالي، حسين زين.

 

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

 

وعملا بالقانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

استمرار عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة

 

كما تترقب الأوساط الصحفية صدور قرار رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة في عبد الصادق الشوربجي، في منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ليؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ويؤدي رئيس الهيئة وفقا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق.

 

وكشفت مصادر مطلعة لـ فيتو، أنه تم الانتهاء من التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

وقالت المصادر، إن قرار إعلان التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سوف يصدر خلال ساعات، بعد الاستقرار على اسم الدكتور ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، لرئاسة المجلس خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر.

الاستغناء عن حسين زين واستمرار عبد الصادق الشوربجي 

كما تم اختيار طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بدلًا من حسين زين، واستمرار عبد الصادق الشوربجي فى منصبه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

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القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

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