أخبار الرياضة اليوم: فوز الزمالك على الإسماعيلي بالدوري.. رئيس الوزراء يوافق على تعديل انطلاق مباريات الممتاز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

الدوري المصري، تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره الجونة سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الـ 30 في الدوري المصري الممتاز.

وحاول الفريقان التسجيل لخطف الثلاث نقاط لكن لم تكلل محاولاتهما بالنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره بلدية المحلة، بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يرفع المصري رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 23 نقطة في المركز السادس عشر وضمن المراكز المهددة بالهبوط.

أعلنت وزرة الشباب والرياضة، موافقة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدورى الممتاز لكرة القدم ليصبح انطلاق المباريات بدءا من الخامسة والنصف مساء، بدلا من الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة المنتخب الأولمبي الأخيرة، التي شغلت الشارع الرياضي في مصر على مدى الأيام الماضية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، انفعل بشدة، بعدما عجز مسئولو اتحاد الكرة عن إقناع الأندية بترك بعض اللاعبين الكبار “فوق السن” لدعم قائمة الفراعنة النهائية في أولمبياد باريس 2024.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة منافسه طلائع الجيش، غدا الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعاد لاعبو النادي الأهلي للمران اليوم بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري.

حرصت جماهير الزمالك على توجيه رسالة بعد غيابهم عن المدرجات مباراتين في بطولة الدوري الممتاز، اعتراضا على قرار مجلس الإدارة باستكمال المسابقة بعد الانسحاب أمام الأهلي.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة في مباراة الإسماعيلي كتبت عليها:" الزمالك جسد روحه الجماهير.. متحدون نصنع المستحيل".

وفاة أحمد رفعت، أعلن نادي مودرن سبورت موعد ومكان عزاء لاعب الفريق احمد رفعت الذي وافته المنية ورحل عن عالمنا فجر أمس السبت إثر أزمة قلبية.

توفي صباح أمس السبت أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وذلك بعد الواقعة الشهيرة التي وقعت في مارس الماضي والتي توقف فيها قلبه فترة طويلة ونجحت الجهود آنذاك في إنقاذ حياته.

كشف مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، عن الاتفاق السري بين النادي السماوي ومسؤول كبير بالمنظومة الكروية المصرية بشأن خروج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأوليمبي من معسكر الفريق لأداء مباراتي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن بعثة المنتخب الأولمبي تغادر مضر يوم ١٣ يوليو الجاري ومباراة الأهلي وبيراميدز الثانية تقام يوم ٢٢يوليو الجاري.

أولمبياد باريس، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية مؤتمر الإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية والبارلمبية المصرية في باريس 2024.

في البداية، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة كيان رياضي واحد وهناك تناغم وتجانس بين الجانبين.