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رياضة

تعرف علي موعد ومكان عزاء أحمد رفعت بالقاهرة

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو

وفاة أحمد رفعت، أعلن نادي مودرن سبورت موعد ومكان عزاء لاعب الفريق احمد رفعت الذي وافته المنية ورحل عن عالمنا فجر أمس السبت إثر أزمة قلبية.

موعد ومكان عزاء احمد رفعت بالقاهرة 

ويقام عزاء الراحل أحمد رفعت بعد غد الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوي 

وفاة اللاعب أحمد رفعت 

توفي صباح أمس السبت أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وذلك بعد الواقعة الشهيرة التي وقعت في مارس الماضي والتي توقف فيها قلبه فترة طويلة ونجحت الجهود آنذاك في إنقاذ حياته. 

كانت هذه الواقعة بمثابة عودة من الموت لكي يودع الجميع قبل وفاته اليوم. 

 

أزمة أحمد رفعت

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في 9 أبريل، بعد استقرار حالته الطبية، بعد 29 يوما ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وظهر رفعت مؤخرا في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

 

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