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رياضة

المصري يفوز على بلدية المحلة 0/1 في الدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره بلدية المحلة، بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

سجل هدف المصري ميدو جابر في الدقيقة 45+4 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز يرفع المصري رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 23 نقطة في المركز السادس عشر وضمن المراكز المهددة بالهبوط.

تشكيل بلدية المحلة ضد المصري

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: نور الزموري، أحمد العش، هشام حافظ، أحمد رضا.

خط الوسط: يوسف حسن، أينوك بنجامين، عبد الرحمن سمانة، أحمد مجدي كهربا، إسلام مرزوق.

خط الهجوم: حسام أشرف.

وجلس على دكة البدلاء: محمود ماهر، محمد أشرف، محمد عبد الرازق، وحيد محسن، السيد عوض، حمزة مجدي، حسام حسن، إبراهيم شتا، ماجد هاني.

تشكيل المصري أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو السعداوي.

خط الوسط: عمرو موسى، أمادو باه، حسين فيصل.

خط الهجوم: ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على دكة البدلاء: محمد شحاتة، محمد الشامي، معتز الزدام، محمود حمادة، يوسف الجوهري، سمير فكري، صلاح محسن، حسن علي، إيزي إيميكا.

 

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