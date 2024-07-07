الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

بسبب الحرارة، رئيس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدورى الممتاز

الدوري المصري
الدوري المصري

أعلنت وزرة الشباب والرياضة، موافقة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدورى الممتاز لكرة القدم ليصبح انطلاق المباريات بدءا من الخامسة والنصف مساء، بدلا من الرابعة عصرا.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن تغيير مواعيد مباريات الدوري المصري يأتى ذلك فى ضوء ما عرضه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات حفاظًا على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.

دقيقة حداد على روح أحمد رفعت قبل مؤتمر الإعلان عن زي أولمبياد باريس

من ناحية أخرى دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحاضرين في مؤتمر الإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية والبارلمبية المصرية في باريس 2024، للوقوف دقيقة حداد على روح أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت الراحل.

وقبل أن يبدأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلمته في المؤتمر، دعا الحاضرين للوقوف دقيقة حداد، مؤكدا أن الوزارة شكلت لجنة قانونية ولجنة طبية لدراسة أسباب وفاة أحمد رفعت، قائلا: “هذا دورنا للحفاظ على اللاعبين وحقوقهم”.

شهد المؤتمر حضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية، بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

كما حضر كلا من الدكتور علاء جبر، نائب أول رئيس اللجنة الأولمبية، الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء اللجنة الاولمبية والبارالمبية ورؤساء الاتحادات واللاعبين.

قرار جديد من وزير الشباب والرياضة لكشف ملابسات أزمة وفاة أحمد رفعت

وقرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة جديدة لبحث ملابسات أزمة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الراحل.

وكان وزير الشباب والرياضة أعلن في بيان رسمي اليوم الأحد، تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد، قبل أن يقرر تشكيل لجنة طبية بجانب اللجنة القانونية للتحقيق فى ملابسات وفاة اللاعب.

وتضم اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة أحمد رفعت كلا من حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للحالات الحرجة، وعدد من الأطباء، بجانب اللجنة الفنية والقانونية.

أحمد رفعت، فيتو

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

وكان  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أنها ستعلن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

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