سيراميكا يتعادل سلبيا مع الجونة في الدوري الممتاز

الدوري المصري، تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره الجونة سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الـ 30 في الدوري المصري الممتاز.

وحاول الفريقان التسجيل لخطف الثلاث نقاط لكن لم تكلل محاولاتهما بالنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وحرص لاعبو فريقي سيراميكا كليوباترا والجونة على حمل تيشرتات عليها صورة الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر الذي وافته المنية مساء أمس السبت قبل انطلاق مباراة الفريقين.

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: فيڤور أكيم - سعد سمير -رجب نبيل - خالد صبحي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - أحمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: چون ايبوكا - أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - أحمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - أحمد بلحاج - نور علاء - مروان عثمان - أحمد القرموطي - محمد عادل.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا

وأعلن الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الجونة مكون من:

ترتيب سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة يحتل فريق الجونة المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 41 نقطة.