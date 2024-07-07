فيتو تكشف تفاصيل الاتفاق السري بين بيراميدز ومسئول كبير بشأن أزمة إبراهيم عادل

كشف مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات خاصة لفيتو، عن الاتفاق السري بين النادي السماوي ومسؤول كبير بالمنظومة الكروية المصرية بشأن خروج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأوليمبي من معسكر الفريق لأداء مباراتي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلمت فيتو أن هناك اتفاقا سريا بين هذا المسؤول الكبير ومسئولي بيراميدز بخروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأوليمبي لخوض مباراتي الأهلي الذهاب والإياب بالدوري الممتاز وخروج مباراة الاتحاد من هذا الاتفاق في ظل تمسك الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز بمشاركة اللاعب أمام الأهلي في ظل المنافسة الشريفة بين الفريقين علي لقب الدوري.

وأكد المصدر لفيتو أن هناك مكالمة جمعت هذا المسؤول وسالم الشامسي مالك بيراميدز وممدوح عيد المدير التنفيذي وتم الاتفاق علي خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لخوض المباراة الأولي أمام الأهلي في ال١٢ من يوليو الجاري وأيضا المباراة الثانية يوم ٢٢ من نفس الشهر علي أن تقله طائرة خاصة للانضمام لبعثة المنتخب بباريس.

يذكر أن بعثة المنتخب الأولمبي تغادر مضر يوم ١٣ يوليو الجاري ومباراة الأهلي وبيراميدز الثانية تقام يوم ٢٢يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن تسفر الأيام القادمة علي تنفيذ هذا الاتفاق من عدمه.

موعد مباراتي بيراميدز والأهلي بالدوري

- بيراميدز ضد الأهلي الساعة 8 مساء الجمعة 12 يوليو الجولة 14

-بيراميدز ضد الأهلي الساعة 7 مساء الاثنين 22 يوليو بالدفاع الجوي الجولة 31B

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتواجد فريق بيراميدز فى الصدارة برصيد 65 نقطة جمعها من 27 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو الفريق السماوى 46 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا لأولمبياد باريس

وينتظم المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة، قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية، لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

22 لاعبا في القائمة النهائية

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم:

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)