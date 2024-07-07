مصدر بالجبلاية، ميكالي حزم حقائبه وهدد بالرحيل بسبب قائمة المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة المنتخب الأولمبي الأخيرة، التي شغلت الشارع الرياضي في مصر على مدى الأيام الماضية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، انفعل بشدة، بعدما عجز مسئولو اتحاد الكرة عن إقناع الأندية بترك بعض اللاعبين الكبار “فوق السن” لدعم قائمة الفراعنة النهائية في أولمبياد باريس 2024.

ميكالي يهدد بالرحيل عن المنتخب الأولمبي

أضاف المصدر، أن الغضب الشديد دفع ميكالي لحزم حقائبه بالفعل، وهدد بفسخ تعاقده مع اتحاد الكرة من جانب واحد والعودة إلى بلاده، بعدما رأى مسئولو الجبلاية عاجزين عن اتخاذ موقف حاسم إنهاء أزمة القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي قبل ساعات من انتهاء المهلة القانونية لإرسال القائمة للجنة المنظمة للأولمبياد

وتابع المصدر، أن ميكالي أبدى إندهاشه من موقف الأندية الكبيرة ورفضها التعاون مع منتخب بلدها الذي تنتظره مهمة قومية بعد أيام قليلة.

إجتماع ميكالي مع وزير الرياضة، فيتو

أزمة قائمة المنتخب الأولمبي

شهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة شغلت الشارع الرياضي بشكل كبير، وهي عجز البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن ضم بعض لاعبي الدوري المصري الكبار، لدعم قائمة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

ميكالي يضم لاعبي كانوا خارج الحسابات

واضطر الخواجة البرازيلي في النهائية إلى ضم لاعبين فقط فوق السن، وهما أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومحمد النني، المنتهي عقده مع أرسنال الانجليزي، ولم تلمس قدمه كرة القدم منذ عدة شهور، علما بأن لائحة الأولمبياد تسمح لكل فريق باصطحاب ثلاثة لاعبين فوق سن الـ23 عاما.

ولا يخفى على أحد أن جدول الدوري الممتاز والقائمين على صياغته، هم من وضعوا المنتخب الأولمبي في هذا المأزق، خاصة أن كل مسابقات الدوري المحلي في العالم انتهت منذ عدة أسابيع، وتبقى مسابقة الدوري المصري هي المستمرة حتى الآن، بسبب العشوائية التي تدار بها كرة القدم المصرية في عهد اتحاد الكرة الحالي ورابطة الأندية المحترفة التابعة له.