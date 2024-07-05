تعرف على تفاصيل حفل أصالة وأحمد سعد في السعودية

يستعد كل من الفنان أحمد سعد والفنانة أصالة، لإحياء حفل جديد ضمن حفلات جولة المملكة 2024، والمقرر أن تقام يوم 21 يوليو على مسرح محمد عبده في الرياض.

ومن المقرر أن يقدما باقة من أجمل أغانيهما التي تنال إعجاب الجمهور، ومنها أغنيتهما الشهيرة “سبب فرحتي”، التي لاقت صدىً واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ورد أحمد سعد على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بعد مشاركته جمهوره فيديو وهو يغني خلال استحمامه، حيث ظهر عاريًا الأمر الذي عرّضه لانتقادات لاذعة من متابعيه.

وقال أحمد سعد في لقاء تليفزيوني: “خدت على أني أتشتم تلات أيام في الأسبوع، فخلاص مواظب عليهم ومبغيرهمش، والسوشيال ميديا اتغيرت، لأن زمان كان الأفضل للنجم أنه يختفي، لكن في الوقت الحالي إنك تكون موجود والناس تهتم بتفاصيلك ده شيء مهم.. وأنا كمان بحب كل شوية أغني من العربية وكانت جديدة شوية إني أغني من الحمام”.

على الجانب الأخر، يقدم أحمد سعد بالفترة الحالية تجربة جديدة وهي برنامج بيت السعد، الذي يقدمه مع شقيقه الفنان عمرو سعد، وحل الفنان أحمد حلمي أولى حلقات البرنامج، وكشف الكثير من الكواليس حول حياته الشخصية.

ومن المقرر أن يستضيف برنامج بيت السعد، مجموعة كبيرة من الفنانين من ألمع نجوم مصر والوطن العربي، من بينهم إليسا ومنة شلبي ومحمد هنيدي وأحمد السقا والشاب خالد وأحمد فهمي ونادين نجيم وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج محمد سامي.