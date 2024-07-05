أول صور لبروفة ماجد المهندس الأخيرة استعدادا لحفله الليلة في السعودية
يحيي الليلة المطرب ماجد المهندس حفلا في المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة حفلات “جولة المملكة 2024”.
ونشر حساب شركة روتانا عبر منصة X صورا من البروفة الأخيرة لماجد المهندس قبل انطلاق الحفل، الذي من المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير، وظهر المهندس برفقة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا.
أحدث أغنيات ماجد المهندس
ومؤخرا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.
والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.
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