حماس تنفي اعتقال أحد عناصرها بتهمة التعاون مع استخبارات الاحتلال
أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اعتقال أحد المنتمين للحركة على خلفية عمله لصالح استخبارات الاحتلال عار عن الصحة.
وقالت الحركة في بيان اليوم السبت، إنه تم تداول أنباء مفادها أنه طُلب من هذا الشخص مراقبة حركة شخصية رفيعة من حركة حماس تتنقل بشكل دائم بين لبنان وسوريا، بغرض اختطافه خلال عودته من دمشق.
حقيقة اعتقال عنصر في حماس للتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية
وأكد البيان أن هذه الأخبار مفبركة وعارية عن الصحة، وهدفها النيل من الحركة وتشويه سمعتها، في ظل بطولات تسطرها مع فصائل المقاومة الأخرى في غزة.
وشددت الحركة على وسائل الإعلام، ضرورة تحرّي الدقّة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات.
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