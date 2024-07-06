استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين في رام الله

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين في بلدة بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارتهم.

جيش الاحتلال يقتحم عدة مدن وبلدات فلسطينية

واقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي عدة مدن وبلدات فلسطينية مساء أمس وفجر اليوم، أبرزها أريحا ونابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين قواته وشبان فلسطينيين.

كذلك اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الظاهرية جنوب الخليل، وحي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم بـ الضفة الغربية.