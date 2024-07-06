السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين في رام الله

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين في بلدة بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارتهم.

 

جيش الاحتلال يقتحم عدة مدن وبلدات فلسطينية

واقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي عدة مدن وبلدات فلسطينية مساء أمس وفجر اليوم، أبرزها أريحا ونابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين قواته وشبان فلسطينيين.

كذلك اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الظاهرية جنوب الخليل، وحي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم بـ الضفة الغربية.

 

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جيش الاحتلال الإسرائيلى رام الله مدينة رام الله بلدة بيت عور التحتا نابلس الضفة الغربية

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