إسرائيل توافق على بناء 5300 منزل في مستوطنات الضفة
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء ما يقرب من 5300 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
توسيع عملية الاستيطان بالضفة الغربية
وانتقد جهاز الشاباك الإسرائيلي قرارات الاستيطان التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال بالضفة الغربية.
ومن جانبها ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم في تقرير لها، أن رئيس الشاباك وصف قرارات الحكومة المصغرة بشأن الاستيطان بأنها قليلة الفائدة وضررها الدولي كبير.
الشاباك ينتقد قرارات التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية
وقال رئيس الشاباك خلال اجتماع الحكومة المصغرة إن العقوبات لم تمنع السلطة الفلسطينية من العمل ضد إسرائيل.
وسعت حكومة نتنياهو خلال الآونة الأخيرة إلى تعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على الصفعة التي أقدمت عليها عدد من دول القارة العجوز.
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