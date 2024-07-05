الاحتلال يقر بإصابة جنديين إثر إطلاق صواريخ من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن إصابة جنديين إثر إطلاق صواريخ من لبنان على كريات شمونة شمال إسرائيل.

اشتباكات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه إن مقاتلة حربية لسلاح الجو قصفت منصة إطلاق صواريخ لـحزب الله في مروحين ونقطة مراقبة في حولا.

وأضاف جيش الاحتلال: "رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان على مناطق في الجليل الأعلى واستطعنا اعتراض عدد منها".

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