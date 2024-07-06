السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

البومة المخططة، فيتو
البومة المخططة، فيتو

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية خطة للقضاء على ما يقرب من 450 ألف بومة على مدى ثلاثة عقود، في محاولة لإنقاذ "البومة المرقطة" المهددة بالانقراض في ولايات أوريجون وواشنطن وكاليفورنيا.

وتواجه البومة المرقطة، وهي من أنواع البوم الأصلي في الساحل الغربي، خطر الانقراض بسبب "البومة المخططة" الغازية التي انتشرت من شرق الولايات المتحدة.

وتتكاثر البومة المخططة بأعداد أكبر وتحتاج إلى مساحة أقل للبقاء، مما يجعل البومة المرقطة غير قادرة على المنافسة.

ووفق ديلي ميل، ستتم عملية الإعدام بواسطة رماة مدربين في غابات الساحل الغربي، حيث سيتم استدراج البوم المخططة باستخدام أصوات جاذبة مسجلة ثم إطلاق النار عليها.

وأثارت هذه الخطة جدلًا واسعًا بين دعاة حماية البيئة والحيوانات، حيث يعتبرها البعض حلًّا قاسيًّا وغير فعال، بينما يراها آخرون ضرورية لإنقاذ البومة المرقطة من الانقراض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية بومة البومة المرقطة الانقراض ولايات أوريجون وواشنطن وكاليفورنيا البوم الأصلي البومة المخططة

الأكثر قراءة

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

كوبا أمريكا 2024، الاحتكام لضربات الترجيح بين كندا وفنزويلا بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/ 1

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

بعد تخصيص 1100 مليار جنيه لقطاع الجر الكهربي والمترو.. تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع.. وإنشاء مونوريل شرق النيل بطول 56,5 كم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية