أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار 17 نوعًا من المانجو بالأسواق... خبير اقتصادي يكشف الطرق العاجلة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.. وننشر سعر اللحوم البتلو

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تبدأ من 15 جنيهًا، تعرف على أسعار 17 نوعًا من المانجو بالأسواق

أسعار المانجو في سوق العبور، شهد سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة استقرارًا ملحوظًا، مع طرح نحو 17 نوعًا في سوق الجملة.

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

«فيتو» تستعرض سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار المانجو لـ 17 نوعًا، التي جاءت كالأتي:

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

تراوح سعر مانجو عويس من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو هندي من 17 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو تيمور من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو زبدية من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو بلدي من 15 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فونس من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فص من 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو دبشة من 17 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو صديقة من 18 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو جولك من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو سكري من 17 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو بيض العجل من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو سنارة من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فجر كلان من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو تومي من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو كيت من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو كيت من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

خبير اقتصادي يكشف عن الطرق العاجلة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي

كشف الدكتور محمد يونس الخبير الاقتصادي عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، عن أهم الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة، وتحسين مؤشرات اقتصادنا المحلي بكافة القطاعات.

اقرأ أيضا: مطالب اتحاد الصناعات من الحكومة الجديدة، أبرزها دعم المبادرات الخاصة ومنع الضبطية القضائية

أهمية قطاع الاستثمار

أوضح، إنه يجب الاهتمام بالعديد من القطاعات على رأسها قطاع الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة للسوق المصري، وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وتسهيل كافة العقبات أمامهم حيث يعد قطاع الاستثمار أحد أهم المصادر الدولارية والنقد الاجنبي التي نحتاجها لتحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب منها.

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

استقر سعر اليورو أمام الجنيه بـ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الجمعة 5-7-2024، وثبت سعر اليورو اليوم عند 51.78 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم

العملات الأجنبية والعربية، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.94 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.16 جنيه للشراء، و61.34 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.23 جنيه للشراء، و53.40 جنيه للبيع.

الكيلو يصل لـ 500 جنيه، ننشر أسعار اللحوم الحمراء «بتلو» في الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، سجل سعر اللحوم الحمراء بتلو تباينًا ملحوظًا في الأسواق، ما بين ارتفاع سعر اللحوم الصافي بنحو 3 جنيهات، وانخفاض سعر اللحم بالعظام بنحو 7.5 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء بتلو الصافي بالأسواق، فضلًا عن سعر لحوم بتلو بالعظام في السوق، في السطور الأتية:

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، ارتفاعا يقدر بـ 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي في المحلات نحو 408 جنيهات في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بتلو ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

7 قطاعات تتصدر قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 7 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 783 مليون جنيه.

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 564 مليون جنيه.

- قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 386 مليون جنيه.

- أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 336 مليون جنيه.

- خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 332 مليون جنيه.

- اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 275 مليون جنيه.

- رعاية صحية وادوية بقيمة تداول بلغت 113 مليون جنيه.



تداولات نهاية الاسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح نحو 5 مليارات جنيه.

الكرتونة تبدأ من 119 جنيهًا، تعرف على أسعار البيض اليوم الجمعة

أسعار البيض اليوم الجمعة، سجل سعر البيض اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي:

سعر كرتونة عدد 30 بيضة ا لمزرعة /جملة الشركات / نصف جملة بيض أبيض 128 : 130 جنيهًا 128: 130 جنيهًا بيض أحمر 130 : 133 جنيهًا 130: 135 جنيهًا بيض بلدي 119 : 120 جنيهًا 120

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 5 يوليو 2024

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب بحركة تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 في الأسواق المصرية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في محلات الصاغة (رابط مباشر)

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

(سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3616 جنيها للجرام).

ماذا تعرف عن الذهب عيار 24؟

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 28 يونيو 2024

الذهب، فيتو

اسعار الذهب اليوم الجمعه اخر تحديث

ننشر اسعار الذهب اليوم الجمعة وفقا لاخر تحديث لها في الأسواق المحلية اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل ​​سعر جرام الذهبعيار 24 نحو 3662 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3205 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2747 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25450 جنيه.

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية الجديدة ينعش سوق المستعمل.. 15 ألف جنيه أغلى سعر للثلاجة والغسالة تبدأ من 4500 جنيه.. تعرف على التفاصيل

ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية الجديدة في المحال التجارية بصورة كبيرة، ورغم انخفاضاتها على فترات متباعدة خلال الـ 6 أشهر الماضية، إلا أنها لم تنخفض لتصل لأسعار ما قبل الارتفاعات.

البحث عن بدائل شراء الأجهزة الكهربائية الجديدة

الأمر الذي استدعى المواطنون للبحث عن أسواق توفر احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية بأسعار رخيصة وتشمل الأجهزة المستعملة أو الجديدة لموديلات قديمة من الأجهزة، أو أجهزة بها عيوب تصنيع بسيطة لا تؤثر في أدائها في التشغيل.