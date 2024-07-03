شعبة الفاكهة: "المانجو في متناول الجميع هذا الموسم"

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار المانجو في الموسم الحالي لن تزيد عن 35 لـ 40 جنيهًا، للكيلو الواحد باختلاف أنواع المانجو، مضيفًا «الموسم الحالي المانجو هتبقى أرخص من أي موسم سابق».

أسعار المانجو في الأسواق، فيتو

الكل هيأكل مانجو بأرخص سعر منذ فترة طويلة

وقال في بيان صحفي، إن موسم المانجو وصل الأسواق قبل أوانه بـ 10 أيام بسبب حرارة الجو والتي ساهمت طرح المانجو الأسواني، متابعا “الكل هيأكل مانجو بأرخص سعر منذ فترة طويلة”.

أسعار المانجو في الأسواق، فيتو

توقعات بانخفاض 40% في أسعار المانجو

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المانجو بمختلف أنواعها لما يقارب من 35 لـ 40% عن الموسم الماضي، مضيفًا: “أعلى سعر للمانجو بسعر التجزئة لن يزيد على 40 جنيهًا للكيلو الواحد”.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

المانجو ستغزو الأسواق خلال الأيام المقبلة

وكشف النجيب، إن عوامل الجو وارتفاع درجات الحرارة التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة كانت سبب رئيسي في اكتمال نمو محاصيل المانجو في أسوان، والإسماعيلية، وغيرها من المحافظات، متوقعًا أن تغزو المانجو الأسواق خلال أيام.