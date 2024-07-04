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اقتصاد

تعرف على أسعار البيض اليوم الخميس 04- 07- 2024

أسعار البيض اليوم،
أسعار البيض اليوم، فيتو

أسعار البيض اليوم الخميس، سجل  سعر البيض، اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، استقرارًا ملحوظًا بعد أن سجلت ارتفاعًا كبيرًا في السوق خلال تعاملات أمس الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي: 

سعر كرتونة عدد 30 بيضة

المزرعة /جملة

الشركات / نصف جملة

بيض أبيض128 : 130 جنيهًا128: 130 جنيهًا
بيض أحمر130 : 133 جنيهًا130: 135 جنيهًا
بيض بلدي119: 120 جنيهًا120

 

 

 

 

 

 

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بزيادة 14 جنيهًا، ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء

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انخفاض حاد في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

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