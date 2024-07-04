تعرف على أسعار البيض اليوم الخميس 04- 07- 2024

أسعار البيض اليوم الخميس، سجل سعر البيض، اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، استقرارًا ملحوظًا بعد أن سجلت ارتفاعًا كبيرًا في السوق خلال تعاملات أمس الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي:

سعر كرتونة عدد 30 بيضة ا لمزرعة /جملة الشركات / نصف جملة بيض أبيض 128 : 130 جنيهًا 128: 130 جنيهًا بيض أحمر 130 : 133 جنيهًا 130: 135 جنيهًا بيض بلدي 119 : 120 جنيهًا 120