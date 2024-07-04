الخميس 04 يوليو 2024
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اقتصاد

مطالب اتحاد الصناعات من الحكومة الجديدة، أبرزها دعم المبادرات الخاصة ومنع الضبطية القضائية

محمد البهي، فيتو
محمد البهي، فيتو

التغيير الوزاري،  تنتظر الحكومة الجديدة، العديد من الملفات الاقتصادية المهمة والتي يتعين اعتبارها كأحد الأولويات الرئيسية، أبرزها ملف الصناعة والتي ما زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات.

 

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ عدد من المطالب لمجتمع الصناع  في بما يساهم  في زيادة معدلات التصدير.

 

وأشار إلى أن الصناعة  تعد من الأنشطة الاقتصادية ذات استثمار طويل الأجل ولا تتحمل تكلفة الأموال الحالية ومعدلات الفوائد،  لافتا الى ضرورة عودة المبادرات الخاصة بالصناعة التي لها ميزة تصديرية في سعر الفائدة على الإقراض.

 

 وأشار إلى أهمية  إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء وتشغيل المصانع إلكترونيًّا لتيسير الإجراءات على المصانع وعدم تضييع الوقت، لافتًا إلى أن تقدم أي دولة يقاس بتنمية الصناعة بها.

وأوضح أن الصانع  من الممكن أن يهدر وقتًا طويلًا في إنهاء الإجراءات الروتينية في عدد كبير من الجهات، مما ينعكس سلبا الي أداء المنشآت الصناعية  مما يشير إلى أهمية تفعيل "الشباك الواحد" للانتهاء من جميع الإجراءات وهو النظام القائم   في دول كثيرة بينها دول مجاورة أيضًا.

 

 ولفت إلى  أهمية استمرار العمل على تنمية ورفع معدل  الصادرات المصرية، والتي حققت  أعلى معدل خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.

وأكد ضرورة تحديد أولويات المنتجات التي يجب أن تبدأ الحكومة والقطاع الخاص في تصنيعها محليًا لتعميق التصنيع المحلي، سواء من حيث مكوّنات ومستلزمات الإنتاج أو المنتجات تامة الصنع. لافتا الى  أن الغرف الصناعية باتحاد الصناعات تعمل على تعميق التصنيع المحلي  والذى يساهم فى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تصنيع الصناعات المغذيّة

 وقال ان القطاع الصناعى طالما يطالب بأهمية وجود حالة من التناغم بين الصناعة والقائمين على السياسة النقدية بما ينعكس على الأداء الصناعي. 

 

 وأشار البهي  إلى أهمية  تطوير وتبسيط التشريعات الاقتصادية بشكل عام، لافتًا إلى أن الضبطية القضائية التي ترهب الصانع  بشكل يومى  وهو ما يؤثر سلبا على قطاع الصناعي. 

 وشدد على ضرورة  فرض إرادة الدولة وتطبيق القانون على المخطئ، لكن لابد من التفرقة بين المستثمر الجاد وغيره كالمحتال أو المزور، لأن المستثمر الأجنبي لن يقبل بحبس ما دام لم يرتكب جرمًا يستدعي ذلك. 

 

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