الإحصاء: 10 مليارات دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 - 2023

رصد تقرير صادر عن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، ويأتى ذلك فى إطار ما حققته الدولة من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ورصد التقرير صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الـ 10 سنوات الماضية

وسجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 73 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية كالتالي:



• 4.2 مليار دولار عام 2013 / 2014.



• 6.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 52.7%.



• 6.9 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.



• 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.



• 7.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%.



• 8.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.



• 7.5 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.



• 5.2 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 30%.



• 8.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.



• 10 مليارات دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.3%.