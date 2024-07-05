الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

 ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.

 وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة  تحت عنوان “الهجرة النبوية المشرفة

وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار”، وذلك في أول خطبة بعد تعيين الدكتور أسامة الأزهري، وزيرًا للأوقاف بعد التغيير الوزاري الأخير.

موضوعات خطب شهر يونيو 2024
 وفي وقت سابق حددت وزارة الأوقاف موضوعات “خطب شهر يوليو٢٠٢٤م” التي جاءت على النحو التالي:

 

* الجمعة الأولى 5 يوليو 2024م: حديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار.
* الجمعة الثانية 12 يوليو 2024م: حق العمل وقتًا وأداءً ومخاطر الإخلال به.
* الجمعة الثالثة 19 يوليو 2024م: قيمة الاحترام وأثره في حياتنا.
* الجمعة الرابعة 26 يوليو 2024م: السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع.

 

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صلاة الجمعة شعائر صلاة الجمعة مسجد عمرو بن العاص القاهرة وزارة الأوقاف

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