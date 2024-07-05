الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من زعيم حزب العمال بعد فوزه بالانتخابات البريطانية

زعيم حزب العمال البريطاني
زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، فيتو

 قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن الشعب صوت لصالح التغيير، مضيفا “حان الوقت لأن يفي حزب العمال بوعده بعد فوزي بمقعد في البرلمان”.


وتابع خلال كلمته عقب إعلان فوز حزب العمال البريطاني في الانتخابات البريطانية التي شهدت هزيمة حزب المحافظين: “الناخبون قالوا كلمتهم وهم مستعدون للتغيير وإنهاء سياسة الاستعراض، والعودة إلى السياسة بصفتها خدمة للجمهور”.

 

هزيمة حزب المحافظين في بريطانيا

وأقر زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بالهزيمة في الانتخابات البريطانية، وقال إنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته.
وأضاف سوناك، الذي حافظ على مقعده في البرلمان البريطاني الجديد: "أنا آسف وأتحمل مسؤولية نتائج الانتخابات وهناك الكثير لنتعلمه".
وذكرت قناة "آي.تي.في" أن حزب العمال المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.
وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.
وأظهرت نتائج رسمية اكتساح حزب العمال البريطاني ووصوله إلى السلطة، الجمعة، بعد أكثر من عقد من المعارضة، فيما يبدو أن الناخبين منحوا الحزب فوزا ساحقا، لكن العمال أيضا سيضطلعون بمهمة ضخمة تتمثل في إعادة تنشيط الاقتصاد الراكد والأمة المحبطة.
وسيصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسًا للوزراء رسميًا في وقت لاحق من اليوم الجمعة، ليقود حزبه إلى الحكومة بعد أقل من 5 سنوات من تعرضه لأسوأ هزيمة له منذ قرن تقريبًا.
 

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