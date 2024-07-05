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خارج الحدود

أول تعليق من زعيم حزب العمال البريطاني بعد هزيمة المحافظين

زعيم حزب العمال
زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، فيتو

شكر زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، الناخبين على تصويتهم لصالح حزبه وثقتهم به.

وقال ستارمر في تغريدة على حسابه في "إكس": "إلى كل من قام بحملة لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات، وإلى كل من صوّت لنا ووضع ثقته في حزب العمال.. شكرًا لكم".

وحقق حزب العمال انتصارًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، لينهي بذلك 14 عامًا متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينج ستريت أمام زعيمه ستارمر، بحسب ما أظهر استطلاع لآراء المقترعين.

ووفق نتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمال (يسار وسط) على 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعدًا في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.

وبدوره حقق حزب "إصلاح بريطانيا" المناهض للمهاجرين نتيجة أفضل من المتوقع بحصوله على 13 مقعدًا نيابيًّا، بحسب الاستطلاع.

وتفتح هذه النتيجة الباب واسعًا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبًا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبًا فقط.

أما حزب الديمقراطيين الليبراليين (وسط) فسيحصل في البرلمان المقبل على 61 نائبًا.

ومن المقرّر أن يكلّف الملك تشارلز الثالث ستارمر (61 عامًا) الجمعة تشكيل حكومة جديدة.

وسيتبوّأ المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان منصب رئاسة الوزراء بعد تسع سنوات فقط من دخوله عالم السياسة وأربع سنوات من تولّيه منصب زعيم حزب العمال.

 

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زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر حزب العمال الانتخابات التشريعية حكم المحافظين داونينج ستريت

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