الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

ياسر إدريس يهدي وزير الشباب والرياضة قلادة اللجنة الأولمبية

ياسر إدريس يهدي
ياسر إدريس يهدي وزير الشباب والرياضة قلادة اللجنة الأولمبية

أهدى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قلادة اللجنة الأولمبية المصرية وذلك للتهنئة بعد تجديد الثقة من القيادة السياسية واستمراره وزيرا للشباب والرياضة.

وتمنى رئيس اللجنة الأولمبية التوفيق لـوزير الشباب والرياضة واستمرار نجاحات الرياضة المصرية على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

وتابع إدريس أن التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية يصب في مصلحة تطوير الرياضة وهو ما حدث بالفعل بعد ارتفاع عدد المصريين المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024 لرقم قياسي لم يتحقق على مدار تاريخ مشاركات مصر في المحفل الأولمبي.

وثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تلك اللفتة من جانب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية متمنيا التوفيق للبعثة المصرية في أولمبياد باريس وحصد العديد من الميداليات ورفع علم مصر على منصة التتويج.

وتقدم قلادة اللجنة الأولمبية المصرية لمشاهير الرياضة، وجاء التكريم والاحتفال في حضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

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ياسر إدريس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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