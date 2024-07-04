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رياضة

وزير الرياضة يناقش مع سفير مصر بفرنسا استعدادات استقبال البعثة المشاركة بالأولمبياد

أشرف صبحي، فيتو
أشرف صبحي، فيتو

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في فرنسا، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية؛ لبحث ومناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات لاستقبال بعثة مصر الأوليمبية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس.

تخلل اللقاء، مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات، مثل حفل الافتتاح واستقبال البعثة، والتدريبات والتجهيزات اللازمة، والبرامج الغذائية والطبية، والتنقلات والإقامة الخاصة بالبعثة، والتجهيزات اللازمة، والبرامج الغذائية والطبية، والتنقلات والإقامة الخاصة بالبعثة، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود لضمان توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للرياضيين المصريين.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الاجتماعات بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين أفضل الظروف للرياضيين المصريين، وضمان تحقيق أداء متميز وتمثيل مشرف للبلاد في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وتنسيق التعاون مع الجهات المختصة في مصر وفرنسا لتوفير الدعم الفني والتقني اللازم، بما في ذلك التدريبات والمعسكرات التحضيرية.

من جانبه، هنأ السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، وزير الشباب والرياضة لتجديد الثقة، مؤكدًا علي العمل بالتنسيق والتعاون مع الوزارة واللجنة الأوليمبية وكافة الجهات المعنية في فرنسا، من أجل تأمين البعثة المصرية وتذليل كافة العقبات، والعودة بالميداليات الأوليمبية.

وأشار المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية إلي الجاهزية التامة لكافة أفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس.

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فرنسا ياسر إدريس علاء يوسف

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