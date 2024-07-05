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ثقافة وفنون

حمزة نمرة وفايا يونان يفتتحان مهرجان "تيميتار" في المغرب

حمزة نمرة وفايا يونان،
حمزة نمرة وفايا يونان، فيتو

انطلقت الدورة التاسعة عشرة لمهرجان "تيميتار" في مدينة "أغادير" بالمغرب، الخميس، بمشاركة عشرات الفنانين والفرق الموسيقية من المنطقة العربية وأوروبا وأفريقيا.

وكانت الفنانة السورية فايا يونان من أبرز الذين أحيوا الليلة الافتتاحية بمسرح الهواء الطلق في "أكادير" إلى جانب المغربية خديجة أطلس والفنانة المغربية-الفرنسية أوم.

وفي "ساحة الأمل" كان الجمهور على موعد مع فرقة "أحواش تالوين" ومجموعة "كريم لجواد" والفنان المغربي زكريا جافولي والفنان حمزة نمرة.

وقال مدير المهرجان إبراهيم المزند، في وقت سابق: "تيميتار كما هو معهود منذ إنشائه في 2004 كل سنة يحمل الجديد.. هذه السنة هناك نحو 40 مجموعة فنية، أكثر من 350 فنانة وفنان، سواء من منطقة سوس، سواء من مناطق أخرى بالمملكة، سواء من أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط أو من أوروبا أو من أمريكا".

وأضاف: "هناك حضور لمختلف أنواع الموسيقى كما أن 50% تقريبًا من الفنانين المشاركين من منطقة سوس، وهو ما يعكس الديناميكية التي تتميز بها المنطقة".

ومن بين الفنانين المشاركين في المهرجان، الذي يقام على مدى 3 أيام تحت شعار (الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم)، المغربي دوزي والمصري أبو والجزائري علي عمران.

 

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مهرجان تيميتار الفنانة السورية فايا يونان خديجة أطلس الفنان حمزة نمرة دير المهرجان إبراهيم المزند مدينة أغادير بالمغرب

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