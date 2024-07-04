أخبار الفن اليوم: صابرين تتحدث عن زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح.. مصير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة.. وكاظم الساهر يروج لحفله المقبل في جدة

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حديث الفنانة صابرين عن زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشفت الفنانة صابرين، رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، قائلة: "ربنا مُطلع على كل خطوة احنا بنمشيها ومكنتش عايزة أحكي عن الارتباط إلا لما يكون بشكل رسمي".

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صباح اليوم الخميس، على القيام بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك خلال أول يوم عمل-عقب أدائه اليمين الدستورية- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة، لمسلسل مارفل القادم، "Agatha All Along".

تواصل الفنانة رزان جمال دورها في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها "لايتا هول" في الجزء الأول.

علقت الفنانة صابرين، على تقديم الفنانة منى زكي شخصية كوكب الشرق السيدة أم كلثوم من خلال عمل سينمائي.

قالت الفنانة والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم:"في حديثي مع السير جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب قال لي أوحش حاجة في الحياة هي كسرة القلب أو النفس".

روج الفنان كاظم الساهر لحفله الغنائي المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 12 يوليو الجاري.

يعتبر مسلسل اللعبة من أبرز وأهم المسلسلات التي تلقى اهتمامًا واسعًا من قبل الجمهور، وحظت كافة أجزائه بنسبة مشاهدة عالية وقت عرضها.

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