أخبار الفن اليوم: صابرين تتحدث عن زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح.. مصير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة.. وكاظم الساهر يروج لحفله المقبل في جدة
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حديث الفنانة صابرين عن زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)
كشفت الفنانة صابرين، رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، قائلة: "ربنا مُطلع على كل خطوة احنا بنمشيها ومكنتش عايزة أحكي عن الارتباط إلا لما يكون بشكل رسمي".
وزير الثقافة: نستهدف وضع خطة عمل مرحلية للنهوض بكافة القطاعات التابعة
حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صباح اليوم الخميس، على القيام بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك خلال أول يوم عمل-عقب أدائه اليمين الدستورية- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل جديدة عن مسلسل مارفل Agatha All Along
كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة، لمسلسل مارفل القادم، "Agatha All Along".
رزان جمال تواصل دورها في الجزء الثاني من The Sandman
تواصل الفنانة رزان جمال دورها في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها "لايتا هول" في الجزء الأول.
صابرين تعلق على تقديم منى زكي شخصية أم كلثوم (فيديو)
علقت الفنانة صابرين، على تقديم الفنانة منى زكي شخصية كوكب الشرق السيدة أم كلثوم من خلال عمل سينمائي.
نجوى إبراهيم: مجدي يعقوب قال لي كسرة النفس بتجيب سرطان (فيديو)
قالت الفنانة والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم:"في حديثي مع السير جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب قال لي أوحش حاجة في الحياة هي كسرة القلب أو النفس".
كاظم الساهر يروج لحفله المقبل في جدة
روج الفنان كاظم الساهر لحفله الغنائي المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 12 يوليو الجاري.
مسلسل اللعبة، ما هو مصير الجزء الخامس؟
يعتبر مسلسل اللعبة من أبرز وأهم المسلسلات التي تلقى اهتمامًا واسعًا من قبل الجمهور، وحظت كافة أجزائه بنسبة مشاهدة عالية وقت عرضها.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.