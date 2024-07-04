رزان جمال تواصل دورها في الجزء الثاني من The Sandman

تواصل الفنانة رزان جمال دورها في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها "لايتا هول" في الجزء الأول.

مسلسل The Sandman

مسلسل The Sandman قائم على واحدة من أكثر القصص المصورة مبيعًا، وإحدى سلاسل دي سي كوميكس الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الخيال العلمي، الذي يمزج بين الأسطورة والتاريخ في جو من الرعب المظلم، حول شخصية Sandman أو "ملك الأحلام" الذي يتم أسره لمدة 105 سنة، وبعد تحرره ينتقل عبر عوالم مختلفة لاستعادة ما سُلب منه وإصلاح الفوضى التي تسبب فيها غيابه.

رزان جمال

وتجسد رزان جمّال شخصية لايتا هول، التي ما أن تفيق من حزنها على فقدها لزوجها، حتى تختبر نوعًا آخر من الحزن والفقد، عندما يجبرها ساندمان على التخلي عن طفلها الذي أنجبته من زوجها بعد وفاته، ومن المتوقع المزيد من المفاجآت في الجزء الثاني من المسلسل.

وتشارك رزان في بطولة الجزء الثاني من The Sandman مع توم ستوريدج ,جينا كولمان، وينضم إليهم كل من رويري أوكونور، فريدي فوكس، كليف راسل، لورنس أوفراين، وبطل Game of Thrones جاك جليسون.