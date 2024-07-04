صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

صابرين، كشفت الفنانة صابرين، رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، قائلة: "ربنا مُطلع على كل خطوة احنا بنمشيها ومكنتش عايزة أحكي عن الارتباط إلا لما يكون بشكل رسمي".

صابرين تكشف عن معاناتها مع طليقها

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الاعلامية فاطمة مصطفى بالراديو 9090: "أنا طول عمري باحب نفسي وباحترمها وعمري في حياتي ما مشيت خطوة وكانت غلط، وخلال فترة ما قبل الارتباط كنت عاملة زي الطفلة لأني خايفة على وضع عائلتي وأسرتي".

ولفتت: "قبل زواجي الأخير كنت طالبة الطلاق بقالي سنتين وهو كان مسافر أمريكا ومش موجود وكنا شبه منفصلين وطلبت الانفصال صراحة من 3 سنين وكان بقالي 10 سنين في مشاكل في زواجنا وحافظت على خصوصية البيت".

سر إقبال صابرين على الزواج

ولفتت الفنانة صابرين: "الكلمة الحلوة بتفرق مع الست خصوصا لما يكون فيه حد بيحبها من قلبه بجد مش مجرد كلام، وعلشان ده كان سبب ارتباطي الأخير".

رد فعل أبناء صابرين بعد زواجها الأخير

وأشارت الفنانة صابرين: "لما عيشت ولادي في أحداث زواجي الأخير وهما كانوا بيشوفوني متحملة وساكتة مع طليقي وانفصلت قد ايه وتعبت قد ايه كان رد فعلهم من حقك يا ماما تعيشي لإن أنا فعلا مكنتش عايشة".