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ثقافة وفنون

صابرين تعلق على تقديم منى زكي شخصية أم كلثوم (فيديو)

الفنانة صابرين وفيلم
الفنانة صابرين وفيلم أم كلثوم، فيتو

فيلم أم كلثوم لـ منى زكي، علقت الفنانة صابرين، على تقديم الفنانة منى زكي شخصية كوكب الشرق السيدة أم كلثوم من خلال عمل سينمائي.

قدرة منى زكي التمثيلية 

وقالت صابرين خلال لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه فاطمة مصطفى بالراديو 9090: "لا أنصح منى زكي بأي شيء هي ممثلة شاطرة جدا ولا تحتاج نصيحتي".

 

 

ذكاء منى زكي وإنتاج فيلم أم كلثوم 

وأضافت: "منى زكي هي عارفة بتعمل إيه، وهي كمان ذكية أوي ومروان حامد مخرج مهم، وأحمد مراد كاتب محترم، وقادرين يعملوا فيلم كويس عن أم كلثوم خاصة إنه إنتاجيا هيتصرف على العمل بشكل كبير".

 

تكنولوجيا فيلم أم كلثوم 

وواصلت صابرين: " فيلم أم كلثوم اللي هتبقى بطلته منى زكي، الصرف كتير، وهيستخدموا تكنولوجيا جديدة وهيتطرقوا لأشياء إحنا لم نعرضها في مسلسل أم كلثوم، وأنا أؤكد أن كوكب الشرق ستظل هرم رابع لاآخر يوم في الحياة".

 

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قصة حياة أم كلثوم 

 

وأكدت صابرين:"لو كل فترة اتعمل عمل فني عن قصة حياة أم كلثوم لجيل اآخر جديد هتبقى حاجة مهمة وفي الآخر كلنا ندور في فلك كوكب الشرق".

 


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