مسلسل اللعبة، ما هو مصير الجزء الخامس؟

يعتبر مسلسل اللعبة من أبرز وأهم المسلسلات التي تلقى اهتمامًا واسعًا من قبل الجمهور، وحظت كافة أجزائه بنسبة مشاهدة عالية وقت عرضها.

وعرض من هذا المسلسل الجماهيري أربعة أجزاء، وكانت الأجزاء كافة تدور في فلك مسابقات وتحديات بين فريق ماظو الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، وبين فريق وسيم الذي يجسد شخصيته الفنان شيكو.

ما هو مصير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة؟

ونظرًا لأن جمهور المسلسل ينتظر دومًا الجزء الجديد من تحديات ماظو وشيكو فإنهم يبحثون دومًا عن المعلومات الخاصة بمسلسل اللعبة الجزء الخامس.

وبالرغم من أنه تم الإعلان عن الجزء الخامس منذ فترة طويلة حيث أعلن هشام ماجد عن وجود جزء خامس من مسلسل اللعبة بمجرد الانتهاء من عرض الجزء الرابع، إلا أنه لم يتم بدء تصوير المسلسل، مؤخرًا كشفت الفنانة مي كساب عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء التحضير للجزء الخامس من مسلسل اللعبة وهذا ما أكدته أيضًا الفنانة ميرنا جميل أحد أبطال المسلسل الرئيسيين، حيث أشارت في تصريحات إذاعية إلى أنه يتم التحضير للجزء الخامس من “اللعبة”.

سبب تأخر تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

وكان الفنان أدهم السداوي قد كشف في تصريحات تليفزيونية أن السبب الرئيسي لتأخر تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة يرجع إلى أن فريق العمل حريص على عدم التعجل في الكتابة والتصوير حتى يخرج بصورة متميزة وحتى لا يقل في مستواه عن الأجزاء الماضية.

أبطال مسلسل اللعبة الجزء الخامس.. تعرف عليهم

ويشارك في مسلسل اللعبة 5 عددا من النجوم أبرزهم هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت وسامي مغاوري ومي كساب وميرنا جميل، وهو من إخراج معتز التوني.