تفاصيل جديدة عن مسلسل مارفل Agatha All Along
مسلسلات مارفل، كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة، لمسلسل مارفل القادم، "Agatha All Along".
وذكرت التقارير الصحفية، أن مسلسل Agatha All Along، سيتضمن حلقات تحتوي علي مشاهد رعب، وسيركز المسلسل على عيد الهالوين، وقد يكون له ارتباطات، وصلات بأحداث، وشخصيات أخرى، في عالم مارفل.
تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along
Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء الغير المتوقعين، اللذين يعملون علي مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.
Agatha All Along، من بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ومن المقرر عرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني، بتاريخ 18 سبتمبر المقبل.
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