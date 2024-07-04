كاظم الساهر يروج لحفله المقبل في جدة

روج الفنان كاظم الساهر لحفله الغنائي المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 12 يوليو الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للقيصر عبر موقع التدوينات القصيرة X بوستر الحفل، وكتب قائلا: لا تفوتوا عليكم الحفل القادم لقيصر الأغنية في عروس البحر الأحمر ضمن جولته العالمية "بين الأمس واليوم".

أضاف: سهرة استثنائية مع باقة من أغانيه القديمة المتألقة دائمًا ومختارات من ألبومه الجديد "مع الحب" في انتظاركم على مسرح عبادي الجوهر بجدة.

أغنية يا وفية

وفي وقت سابق طرح الفنان كاظم الساهر أغنية “يا وفية” أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “مع الحب”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "كاظم مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان المطرب العراقي المتوقف عن إصدار الألبومات الغنائية منذ العام 2016.

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