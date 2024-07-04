نجوى إبراهيم: مجدي يعقوب قال لي كسرة النفس بتجيب سرطان (فيديو)

مجدي يعقوب، قالت الفنانة والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم:"في حديثي مع السير جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب قال لي أوحش حاجة في الحياة هي كسرة القلب أو النفس".

الإصابة بالسرطان بسبب كسرة النفس

وأضافت نجوى إبراهيم خلال برنامج "ماما نجوى" المذاع على اذاعة "نجوم إف إم":"الدكتور مجدي يعقوب قال لي كسرة القلب أو النفس بتجيب سرطان، اللي هو الزعل الفظيع علشان كده يقولك متكسرش بخاطره والخاطر اللى هو الفؤاد".

ماذا يحدث للشخص حال فقد الأمل؟

وتابعت نجوى إبراهيم:"كسرة الخاطر يعني مينفعش تعطي شخص الأمل في شئ وبعدين تسيبه يقع فكسرة النفس أو القلب الانذار بتاعها كتر الزعل والنميمة والحسد والحقد".

نصيحة نجوى إبراهيم للناس

وواصلت:"ليه نحقد على غيرنا ونحسده؟ ليه منقولش ما شاء الله والله أكبر والله عليه، بدل ما نحقد ونغل على جارنا".