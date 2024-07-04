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ثقافة وفنون

وزير الثقافة: نستهدف وضع خطة عمل مرحلية للنهوض بكافة القطاعات التابعة

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صباح اليوم الخميس، على القيام بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك خلال أول يوم عمل-عقب أدائه اليمين الدستورية- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الشكر، للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، على جهودها خلال فترة توليها المنصب، وأكّد هنو اعتزامه البناء على ما تحقق من قِبل الوزراء السابقين، لتشييد بناء ثقافي راسخ وقوي يُساهم في نهضة مصر.

وأشار هنو، إلى أن العمل في وزارة الثقافة سيكون تكامليًا بين مختلف قطاعاتها، مع الحرص على دعم التعاون مع الوزارات المعنية ببناء الإنسان، خاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة،  والتعليم العالي، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة في بناء الإنسان المصري، وهو الهدف الأسمى للوزارة.

خطة عمل للنهوض بالقطاع الثقافي

 

وأكد وزير الثقافة أنه سيتم وضع خطة عمل مرحلية للنهوض بالقطاع الثقافي، ترتكز على حلول غير نمطية، وأفكار متطورة، ودعم التحول الرقمي، وإنشاء منصات إلكترونية متعددة لمجالات الإبداع والابتكار المختلفة، كما أكد على مواكبة التطورات التكنولوجية والثورة التي يشهدها العالم في مجالات التطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يتيح تحويل الهواتف الذكية إلى منصات ثقافية متنقلة.

وقال وزير الثقافة: "مصر غنية بمبدعيها، وروافد الفنون والثقافة بها كثيرة ومتنوعة"، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على ترسيخ فكرة "الثقافة حق لكل المصريين"، وستسعى جاهدة لنشر الوعي والثقافة في كافة أنحاء مصر، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والقبول بين مختلف فئات المجتمع.

 

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