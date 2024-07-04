أخبار الرياضة اليوم: إعلان قائمة المنتخب لأولمبياد باريس.. مجموعة قوية لـ مصر بتصفيات أمم أفريقيا.. والأهلي يفوز على الداخلية بالدوري
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
رسميا، قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس 2024
أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الأوليمبي، قائمة منتخب مصر الأوليمبي لمعسكر الإعداد المقرر انطلاقه غدا الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين ما عدا محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.
مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا، أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات بوتسوانا، موريتانيا، الرأس الأخضر.
وسحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا كل من النجم المغربي السابق مروان الشماخ والإيفواري إيمرسي فاي مدرب منتخب كوت ديفوار الذي حصد آخر نسخة لأمم أفريقيا مع منتخب بلاده كمدرب.
الأهلي يقسو على الداخلية برباعية ويواصل انتصاراته في الدوري الممتاز (صور)
حقق الأهلي الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.
مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025
كأس أمم أفريقيا، أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية عن مواجهات قوية بين المنتخبات قبل انطلاق البطولة في المغرب 2025.
وسحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا كل من النجم المغربي السابق مروان الشماخ والإيفواري إيمرسي فاي مدرب منتخب كوت ديفوار الذي حصد آخر نسخة لأمم أفريقيا مع منتخب بلاده كمدرب.
حسام حسن يعلق على مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025
علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب وتضم منتخبات "كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا، مؤكدا أنها جيدة.
الاتحاد السكندري يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش في الدوري الممتاز
الدوري المصري، تعادل فريق الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت المباراة في الدقيقة 21 هدفا لصالح طلائع الجيش عن طريق محمد حمدي زكي لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الـ VAR.
مفاجأة، رغبة زيزو حسمت انضمامه للأولمبياد رغم رفض جوميز
فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة، بشأن انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس كلاعب فوق السن.
ووافق الزمالك على طلب المنتخب الأولمبي بانضمام زيزو كلاعب فوق السن مع المنتخب في الأولمبياد رغم حاجة الفريق لجهودات اللاعب.
المقاولون يرد على المشككين في قطاع الناشئين ويكشف تفاصيل ملف الاستثمار
أصدر نادي المقاولون العرب، اليوم الخميس، بيانا يرد من خلاله على انتشار معلومات مغلوطة تخص قطاع الناشئين في النادي.
لوحظ خلال الساعات الماضية ترديد البعض لمعلومات مغلوطة يترتب عليها آراء غير دقيقة وتنم عن عدم معرفة فيما يخص قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب وهو ما يستوجب الرد وتوضيح بعض الحقائق التي يعلمها من يتابع بموضوعية ما يتم على مستوى قطاعات الناشئين والمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها وحصيلة المحترفين المصريين خارج البلاد وفرق الدوري الممتاز.
النني مهدد بالغياب عن الأولمبياد رغم قيده بالقائمة النهائية، تفاصيل
المنتخب الأولمبي، فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد في تصريحات خاصة لفيتو، أن الدولي المصري محمد النني مهدد بعدم المشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد باريس 2024.
وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن محمد النني لم يتم إدراج اسمه ضمن القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي التي تم إرسالها للفيفا يوم ٢٤ مايو الماضي، خاصة أن اللاعب وقتها كان بعيدا تماما عن حسابات المنتخب الأولمبي، كما أنه كان مصابا
عضو مجلس الزمالك يطالب الجماهير بإنهاء المقاطعة وحضور مباراة الإسماعيلي
طلب محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من جماهير القلعة البيضاء حضور مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي بعد مقاطعة المدرجات.
وترفض جماهير الزمالك حضور مباريات الزمالك في المدرجات بعد قرار الإدارة باستكمال الدوري عقب الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.