مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا، أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات بوتسوانا، موريتانيا، الرأس الأخضر.

ويسحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا كل من النجم المغربي السابق مروان الشماخ والإيفواري إيمرسي فاي مدرب منتخب كوت ديفوار الذي حصد آخر نسخة لأمم أفريقيا مع منتخب بلاده كمدرب.

نظام قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا

وسيشارك في قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، عدد 48 منتخبا على رأسهم منتخب مصر ومنتخب المغرب (البلد المستضيف)، وسيتم تقسيمها على 12 مجموعة، كل منها تضم 4 منتخبات.

ويحتضن المغرب، نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم كبار للمرة الثانية بعد نسخة 1988 والتي شهدت على مشاركة 8 منتخبات تنافست بين الرباط والدار البيضاء، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون باللقب.

أون تايم سبورتس تنقل مراسم القرعة

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام في المغرب بدءًا من 21 من ديسمبر للعام المقبل حتى 18 من يناير لعام 2026.

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