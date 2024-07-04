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رياضة

حسام حسن يعلق على مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب وتضم منتخبات "كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا، مؤكدا أنها جيدة.

أضاف حسام حسن: "منتخب مصر جاهز للمباريات والتأهل والمنافسة على لقب أمم أفريقيا  وكما قلت مسبقا الكرة في أفريقيا تتطور للأفضل، والمجموعة تضم منتخبات جيدة ولكننا واللاعبون سنكون جاهزين للمباريات ونلعب دائما للفوز وتحقيق الألقاب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك بعد أن جرت اليوم الخميس، قرعة التصفيات في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

 

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

الجولة الأولى والثانية تقام خلال الفترة من 2 وحتى 10 سبتمبر 2024.

الجولة الثالثة والرابعة تقام خلال الفترة من 7 وحتى 15 أكتوبر 2024.

الجولة الخامسة والسادسة تقام خلال الفترة من 11 وحتى 19 نوفمبر 2024.

 

مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: جامبيا، جزر القمر، مدغشقر، تونس.
المجموعة الثانية: ليسوتو، أفريقيا الوسطى، الجابون، المغرب.
المجموعة الثالثة: بوتسوانا، موريتانيا، الرأس الأخضر، مصر.
المجموعة الرابعة: رواندا، ليبيا، بنين، نيجيريا. 
المجموعة الخامسة: ليبيريا، توجو، غينيا الاستوائية، الجزائر.
المجموعة السادسة: النيجر، السودان، أنجولا، غانا.
المجموعة السابعة: تشاد، سيراليون، زامبيا، كوت ديفوار.
المجموعة الثامنة: إثيوبيا، تنزانيا، غينيا، جمهورية الكونغو.
المجموعة التاسعة: إيسواتيني، غينيا بيساو، موزمبيق، مالي.
المجموعة العاشرة: زيمبابوي، كينيا، ناميبيا، الكاميرون.
المجموعة الحادية عشر: جنوب السودان، الكونغو، أوغندا، جنوب أفريقيا.
المجموعة الثانية عشر: بوروندي، مالاوي، بوركينا فاسو، السنغال.

 

ويحتضن المغرب، نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بدءًا من 21 من ديسمبر للعام المقبل وحتى 18 من يناير لعام 2026، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المغرب بعد استضافة نسخة 1988 والتي شهدت على مشاركة 8 منتخبات تنافست بين الرباط والدار البيضاء، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون باللقب.

 

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