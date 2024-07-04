الخميس 04 يوليو 2024
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رياضة

مفاجأة، رغبة زيزو حسمت انضمامه للأولمبياد رغم رفض جوميز

زيزو
زيزو

فجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة، بشأن انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس كلاعب فوق السن. 

ووافق الزمالك على طلب المنتخب الأولمبي بانضمام زيزو كلاعب فوق السن مع المنتخب في الأولمبياد رغم حاجة الفريق لجهودات اللاعب. 

زيزو يطلب الانضمام للمنتخب في أولمبياد باريس 

وعلمت فيتو أن زيزو هو من طلب من إدارة الزمالك وجوزيه وجوميز الموافقة على انضمامه للمنتخب الأولمبي والمشاركة في أولمبياد باريس. 

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أخبر الإدارة بأن الزمالك لا ينافس حاليا على بطولة الدوري وأن انضمامه للمنتخب لن يؤثر على مشوار الفريق الأبيض. 

وواصل المصدر حديثه أن جوميز في البداية كان يرفض انضمام زيزو لحاجته للاعب لكن مسئولي الزمالك أقنعوه بانضمام اللاعب للمنتخب خاصة أنه واجب وطني. 

وأرسل اتحاد الكرة قائمة المنتخب الأولمبي النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”. 

 

22 لاعبا في القائمة النهائية

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم: 

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني 

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا 

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة 

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي 

فاركو: محمود جهاد 

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)

إستبعاد إياد العسقلاني للإصابة

وقرر البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، استبعاد إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي من القائمة النهائية أمس بعد إصابة اللاعب بتمزق في كعب القدم، وضم بدلا منع على زعزع لاعب فيوتشر لتصبح قائمة اللاعبين تحت السن ١٩ لاعبا

ثم قام ميكالي بضم الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو فوق السن الأولمبي، قبل أن يقرر ضم حارس المقاولون محمد السيد سيحا لتكتمل القائمة بـ٢٢ لاعبا، بينهم ثلاث حراس مرمى ولاعبين فقط فوق السن.

وكانت فيتو انفردت يوم الجمعة الماضي بقائمة المنتخب الأولمبي النهائية للاعبين تحت السن كما ورد في الخبر التالي 

فيتو" تحصل على قائمة المنتخب الأولمبي تحت السن بأولمبياد باريس
 

معسكر المنتخب الأولمبي بالقاهرة

كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة أن معسكر منتخب مصر الأولمبي في المرحلة الأخيرة من استعداداته لأولمبياد باريس سيقام بأحد فنادق القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن تم إلغاء فكرة إقامته بمدينة برج العرب بالإسكندرية. 

أضاف المصدر، أن المعسكر كان مكررا أن ينطلق غدا الجمعة، إلا أن أزمة انضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز في الساعات الماضية، قد تدفع الجهاز لتأجيل المعسكر 48 ساعة، على أن ينطلق الأحد المقبل، وفي هذه الحالة سيتم تأجيل موعد السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ليكون 13 يوليو الجاري بدلا من يوم 10 من الشهر نفسه. 

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