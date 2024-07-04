عضو مجلس الزمالك يطالب الجماهير بإنهاء المقاطعة وحضور مباراة الإسماعيلي

طلب محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من جماهير القلعة البيضاء حضور مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي بعد مقاطعة المدرجات.

وترفض جماهير الزمالك حضور مباريات الزمالك في المدرجات بعد قرار الإدارة باستكمال الدوري عقب الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

وغابت جماهير الزمالك عن آخر مباراتين للفريق في الدوري الممتاز أمام كل من سيراميكا كليوباترا وفاركو.

محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

وكتب محمد طارق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "جماهير الزمالك العظيمة.. دايمًا كنتم على قدر المسؤولية في كُل وقت وكُل أزمة مِش بتخلص ولا بتعدي مِن غير وجودكم معانا وفي ضهرنا".

وواصل: "دايمًا أنتم السيف والدرع لنادي الزمالك وزي ما وعدتونا دايمًا إنكم في ضهرنا إحنا منتظرين ده منكم ووجودكم ورا الزمالك وتزيين المدرجات مِن تاني، الحمد لله تم انتهاء أزمة القيد والرخصة الأفريقية".

وأتم حديثه:" كلنا بنشتغل علشان الزمالك وجماهيره ومستحيل القاعدة دي تتغير.. ترابط العائلة يصنع المعجزات منتظرينكم المباراة القادمة إن شاء الله".

ووجه نادي الزمالك رسالة إلى جمهوره بعد غيابهم عن مدرجات مباريات الأبيض في الدوري اعتراضا على قرار الإدارة باستكمال المسابقة.

الزمالك يوجه رسالة لجماهيره

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة للجماهير وعلقت:

“جسد وروح لم يفترقا أبدًا، هكذا هي معادلة الزمالك مع جماهيره، عائلة واحدة دائمًا نحو الأمجاد”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم الخميس من التدريبات، بعد التعادل مع فاركو في مباراة أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وفاركو

تعادل فريق الزمالك مع نظيره فاركو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 28، فيما تعادل لـ فاركو شكري نجيب عن طريق ركلة جزاء أيضا صوبها بنجاح في الدقيقة 39.



ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، جمعها من 23 مباراة، بواقع 11 فوزا، و5 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، حصل عليها من 29 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13 مواجهة.