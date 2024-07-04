مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

كأس أمم أفريقيا، أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية عن مواجهات قوية بين المنتخبات قبل انطلاق البطولة في المغرب 2025.

مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: جامبيا، جزر القمر، مدغشقر، تونس.

المجموعة الثانية: ليسوتو، أفريقيا الوسطى، الجابون، المغرب.

المجموعة الثالثة: بوتسوانا، موريتانيا، الرأس الأخضر، مصر.

المجموعة الرابعة: رواندا، ليبيا، بنين، نيجيريا.

المجموعة الخامسة: ليبيريا، توجو، غينيا الاستوائية، الجزائر.

المجموعة السادسة: النيجر، السودان، أنجولا، غانا.

المجموعة السابعة: تشاد، سيراليون، زامبيا، كوت ديفوار.

المجموعة الثامنة: إثيوبيا، تنزانيا، غينيا، جمهورية الكونغو.

المجموعة التاسعة: إيسواتيني، غينيا بيساو، موزمبيق، مالي.

المجموعة العاشرة: زيمبابوي، كينيا، ناميبيا، الكاميرون.

المجموعة الحادية عشر: جنوب السودان، الكونغو، أوغندا، جنوب أفريقيا.

المجموعة الثانية عشر: بوروندي، مالاوي، بوركينا فاسو، السنغال.



وسحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا كل من النجم المغربي السابق مروان الشماخ والإيفواري إيمرسي فاي مدرب منتخب كوت ديفوار الذي حصد آخر نسخة لأمم أفريقيا مع منتخب بلاده كمدرب.

نظام قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا

وسيشارك في قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، عدد 48 منتخبا على رأسهم منتخب مصر ومنتخب المغرب (البلد المستضيف)، وسيتم تقسيمها على 12 مجموعة، كل منها تضم 4 منتخبات.

ويحتضن المغرب، نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم كبار للمرة الثانية بعد نسخة 1988 والتي شهدت على مشاركة 8 منتخبات تنافست بين الرباط والدار البيضاء، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون باللقب.

أون تايم سبورتس تنقل مراسم القرعة

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام في المغرب بدءًا من 21 من ديسمبر للعام المقبل حتى 18 من يناير لعام 2026.

ونشر حساب قنوات أون تايم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «انتظروا قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025).. الخميس 4 يوليو 2024 3:30 عصرًا على ON TIME SPORTS.. كونوا على الموعد».

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