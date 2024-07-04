النني مهدد بالغياب عن الأولمبياد رغم قيده بالقائمة النهائية، تفاصيل

المنتخب الأولمبي، فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد في تصريحات خاصة لفيتو، أن الدولي المصري محمد النني مهدد بعدم المشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد باريس 2024.

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن محمد النني لم يتم إدراج اسمه ضمن القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي التي تم إرسالها للفيفا يوم ٢٤ مايو الماضي، خاصة أن اللاعب وقتها كان بعيدا تماما عن حسابات المنتخب الأولمبي، كما أنه كان مصابا

ووفقا للوائح المنظمة للألعاب الأولمبية لا يحق لأي فريق إدراج أي لاعب في القائمة النهائية للبطولة، طالما لم يتواجد اسمه في القائمة المبدئية التي كانت تضم ٣٥ لاعبا وتم إرسالها للفيفا يوم ٢٤ مايو الماضي.

وبحسب المصدر فإن هناك محاولات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل الموافقة على السماح بمشاركة النني في الأولمبياد، وفي حال تم رفض الطلب المصري، فإن النني سيكون خارج حسابات منتخب مصر في الأولمبياد.





أرسل اتحاد الكرة قائمة المنتخب الأولمبي النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

22 لاعبا في القائمة النهائية

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم:

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)