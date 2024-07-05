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اقتصاد

14.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

 بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 14.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,322 مليون ورقة منفذة على 98  ألف عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,454 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 22.21 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 77.79 % خلال الجلسة. 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، وتحقيق  نحو 5 مليارات جنيه أرباح . 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

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