الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

مركز التحرير للدراسات يناقش فرص وتحديات التعاون الاقتصادي المصري الصيني

جانب من المؤتمر،فيتو
جانب من المؤتمر،فيتو

نظمت مجموعة بيت الحكمة للثقافة ومركز التحرير للدراسات والبحوث، مائدة مستديرة بعنوان التعاون الاقتصادي المصري – الصيني في العصر الجديد فرص وتحديات بمشاركة خبراء ومتخصصين من الجانبين المصري والصيني.


وشارك في المائدة المستديرة من الجانب الصيني كل من يانج سونج نائب مدير المركز الصيني للتعاون الاقتصادي التابع لدائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني والوفد المرافق، والمستشارة وانج زيجوان الوزيرة المستشارة بالسفارة الصينية بالقاهرة.


وشارك من الجانب المصري، الدكتور أحمد السعيد رئيس مجموعة بيت الحكمة للثقافة، وعماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، والدكتور ضياء الفقي الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، والدكتور محمد يوسف المدير التنمية لجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور علي مسعود أستاذ الاقتصاد عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف سابقا، والدكتور أحمد أبو جبل الخبير الاستراتيجي.


وبحث المشاركون خلال المائدة المستديرة واقع التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وأهم التحديات التي تواجهه، والآفاق المستقبلية والمشاكل التي تعوق تطويره، وفرص وسبل تعزيزه.

التعاون المشترك لتوطين التكنولوجيا الحديثة والصناعات


وأكدوا على أهمية التعاون المشترك لتوطين التكنولوجيا الحديثة والصناعات الصينية المتقدمة في مصر من خلال الاستثمار الصيني المباشر أو التعاون المشترك مع رجال الأعمال المصريين، بهدف تصحيح الخلل الكبير في الميزان التجاري بين البلدين.


كما حددوا أهم المشاكل والتحديات التي تعوق الاستثمارات الصينية في مصر والمشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في البلدين، وسبل تذليلها، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.


وتطرق النقاش كذلك إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي وزيادة التدفق السياحي الصيني لمصر، والتعاون في المجالات الثقافية والشبابية والتكنولوجية والمجتمعية.


وتم الاتفاق في ختام اللقاء على استمرار التواصل واللقاءات بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك، واستمرار النقاشات ومتابعة النتائج، وطرح المزيد من الحلول.

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