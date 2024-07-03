الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

الصين تدعو أمريكا للتوقف عن نهب موارد سوريا

علما الصين وأمريكا،فيتو
علما الصين وأمريكا،فيتو
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دعت الصين الولايات المتحدة إلى إنهاء عمليات نشر القوات غير القانونية في سوريا والتوقف عن نهب موارد البلاد، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأربعاء).

الصين تدعو أمريكا لانهاء نشر القوات غير القانونيه

وأدلت المتحدثة ماو نينج، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي عندما سُئلت عن تقرير يقول إن الجيش الأمريكي في سوريا متورط في عملية لنقل القمح بشكل غير قانوني، باستخدام أكثر من عشر شاحنات يوميا لتهريب الحبوب السورية خارج البلاد.

وقالت ماو إن سوريا كانت في وقت ما دولة مصدرة للقمح، والآن يواجه نحو 55 بالمئة من سكانها حالة من انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته بشكل لا يمكن التنصل منه.

وأضافت أن الحقائق أثبتت أن الولايات المتحدة تقوم بنهب موارد البلاد تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وأشارت ماو إلى أن الولايات المتحدة تستمر في الحديث عن حماية حقوق الإنسان، لكنها تنتهك حقوق الإنسان في العيش والحياة في الدول الأخرى.

 وبينما تدعي الولايات المتحدة أنها تدافع عن الديمقراطية والحرية والرخاء، تقوم في الحقيقة بخلق أزمات إنسانية باستمرار.

وقالت المتحدثة إنه يجب على الولايات المتحدة أن تحترم بجدية سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتتوقف فورا عن نشر قواتها العسكرية في سوريا، وتكف عن نهب موارد سوريا الوطنية، وتتخذ خطوات ملموسة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوري.

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