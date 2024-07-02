الصين وكازاخستان، علاقات متجذرة وشراكة فريدة من نوعها

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، أن الصين وكازاخستان أقامتا شراكة استراتيجية شاملة دائمة فريدة من نوعها.

زيارة الرئيس الصيني إلى كازاخستان

وقال الرئيس الصيني في بيان، لدى وصوله إلى أستانا في زيارة دولة إلى كازاخستان، لحضور الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون.

وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة دولة كازاخستان، تلبية لدعوة من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، وبحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مضيفا أنه يتقدم نيابةً عن حكومة الصين وشعبها بخالص التحيات وأطيب التمنيات إلى توكاييف وشعب كازاخستان الصديق.

وأشار إلى أن بين الصين وكازاخستان صداقة تقليدية عريقة.

وقال: إن طريق الحرير القديم ربط البلدين على نحو وثيق منذ أكثر من ألفي عام، وهو ما شكل بداية تاريخ من التبادلات الودية.

تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكازاخستان

وأضاف أنه على مدار الـ32 عاما الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكازاخستان، صمدت العلاقة بين البلدين أمام اختبار الزمن وتقلبات المشهد الدولي لتتطور إلى شراكة استراتيجية شاملة دائمة فريدة من نوعها.

وتابع قائلا: إن الصداقة الدائمة بين البلدين أصبحت أقوى بمرور الوقت، وضربت مثالا للتضامن والمنفعة المتبادلة والنجاح المتبادل بين الدول المتجاورة.

وأشار الرئيس الصينى، إلى أنه قبل 11 عاما، طرح لأول مرة مبادرة البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير في كازاخستان، مضيفا أن التعاون بين الصين وكازاخستان في إطار الحزام والطريق حقق اليوم نتائج مثمرة.

شراكة بين الصين وكازاخستان، فيتو

وأوضح أن التعاون الاقتصادي والتجاري المتبادل وصل إلى آفاق جديدة، وأن التبادلات الشعبية والثقافية أظهرت العديد من النقاط البارزة، وأن التعاون بين الجانبين على المستوى الدولي أصبح وثيقا وفعالا، وهو الأمر الذي لم يؤد فقط إلى تحسين رفاهية شعبي البلدين، بل ضخ أيضا المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في الأوضاع الدولية والإقليمية.

وذكر شي أنه سيعقد خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس توكاييف، وسيجريان تبادلا متعمقا للآراء بشأن العلاقات بين الصين وكازاخستان والتعاون الشامل بينهما وقضايا دولية وإقليمية أخرى محل اهتمام مشترك، وذلك سعيا إلى وضع خطط وترتيبات جديدة من أجل تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة الدائمة بين البلدين.

وأعرب شي أيضا عن تطلعه لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون، وإجراء مناقشات مع جميع الأطراف بشأن مستقبل المنظمة وسبل دفع التعاون في إطارها، من أجل تحقيق تقدم جديد وأكبر لهذه الآلية متعددة الأطراف المهمة.

وأقلعت 3 طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكازاخية لمرافقة طائرة شي بعد دخولها المجال الجوي للبلاد. وأقام الرئيس توكاييف مراسم ترحيب كبيرة للرئيس شي فور وصوله إلى المطار. وقامت مجموعة من الأطفال الكازاخيين بإنشاد أغنية "قصيدة للوطن الأم" باللغة الصينية.

عمقت الصين وكازاخستان التعاون إطار منظمة شانغهاي

وخلال الأعوام الماضية، عمقت الصين وكازاخستان التعاون في مختلف المجالات ضمن إطار منظمة شانغهاي للتعاون، ما ساهم في بناء عالم منفتح وشامل ونظيف وجميل ينعم بالسلام الدائم والأمن العالمي والرخاء المشترك، حسبما قال السفير الصيني لدى كازاخستان تشانغ شياو.

وقال لوكالة أنباء "شينخوا" في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن الصين وكازاخستان، باعتبارهما عضوين مؤسسين لمنظمة شانغهاي للتعاون، لعبتا دوما أدوارا نشطة كداعمتين للمنظمة ومساهمتين في تطويرها وكذا للتعاون في شتى المجالات.

وقال إنه على مر السنين، تعاون البلدان بشكل وثيق، ما دفع المنظمة إلى التكيف بنشاط مع الوضع الدولي المتغير وكذا حاجات الدول الأعضاء، مضيفا أن البلدين عمقا بقوة التعاون متبادل المنفعة في التجارة والنقل والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، وعززا التنمية عالية الجودة لتعاون الحزام والطريق.

وأوضح أن الصين وكازاخستان جارتان وصديقتان وشريكتان على نحو جيد. وعلى مدى الأعوام الـ32 الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، صمدت العلاقات الثنائية أمام اختبار الديناميكيات الدولية المتغيرة وحققت اختراقات جديدة.

وأضاف أنه بتوجيه من رئيسي البلدين، تعمل آليات التعاون على مختلف الأصعدة بين الصين وكازاخستان بسلاسة، مع تحقيق اختراقات جديدة بشكل مستمر في العديد من المجالات، ما يضخ زخما جديدا في تنمية العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

وفي سياق إشارته إلى أن البلدين يدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بمصالحهما الأساسية وفي حماية سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية، قال تشانغ إنهما يعارضان أيضا بحزم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والمعايير المزدوجة، بينما يواصلان التعاون من خلال إجراءات عملية تهدف إلى تحقيق التنمية المشتركة رغم الاختلاف بين الحضارات والنظم الاجتماعية.