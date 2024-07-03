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خارج الحدود

تقرير عبري: تحويل 116 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل

السلطة الفلسطينية،
السلطة الفلسطينية، فيتو

ذكرت تقارير عبرية مساء اليوم الأربعاء أن دولة الاحتلال قامت بتحويل 116 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل.

وتمارس الإدارة الامريكية ضغوطا كبيرة على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج عن عائدات الضرائب للفلسطينيين خوفا من انهيار السلطة الفلسطينية وتصعيد الأوضاع بالضفة الغربية.


مخاوف أمريكية إسرائيلية من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية 


ولفتت تقارير أمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضغط خلال زيارة الأخيرة للشرق الأوسط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين  نتنياهو، للإفراج عن عائدات الضرائب للفلسطينيين،  في حين ذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "تجاهل" هذا المطلب.

وبموجب اتفاقيات السلام التي وقعت في التسعينيات، تتولى إسرائيل جمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية.
 

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إسرائيل السلطة الفلسطينية الضفة الغربية بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط

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