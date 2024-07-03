الأربعاء 03 يوليو 2024
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حوادث

ضبط 17 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

دقيق، فيتو
دقيق، فيتو
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واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط 17 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 17 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بالجيزة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و59 فرد خرطوش خلال حملات أمنية بالمحافظات

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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أجهزة وزارة الداخلية ازيد من السعر البيع بأزيد من السعر المقرر التلاعب بأسعار الخبز التموينية التموين والتجارة

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