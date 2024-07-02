ضبط 10 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بالجيزة

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الجيزة بإشراف الدكتورة هالة غريب مدير الإدارة من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 10 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم) بالطريق الترابي بمدينة البدرشين، وتم مصادرة المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 30 طن قمح بمنطقة الصف

وكان مسؤولو مديرية التموين بمحافظة الجيزة شنوا حملة مكبرة بقيادة الدكتورة هالة غريب وكيل وزارة تموين الجيزة بالاشتراك مع محيي إسماعيل وسلطان محمد مديري الرقابة المركزية وأحمد الشافعي مدير إدارة تموين الصف وعلاء مفتش بالإدارة.

أسفرت الحملة عن ضبط ٣٠ طن قمح محلي داخل سيارتين نقل ثقيل (مقطورة)، وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على السيارتين والأقماح المحلية بمطحن العرب لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.