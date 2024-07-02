الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية بالجيزة

ضبط دقيق مدعم في
ضبط دقيق مدعم في حملة بالجيزة، فيتو

تمكنت مديرية  التموين بمحافظة الجيزة بإشراف الدكتورة هالة غريب مدير الإدارة من ضبط  عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 10 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)  بالطريق الترابي بمدينة البدرشين، وتم مصادرة المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط 30 طن قمح بمنطقة الصف

وكان  مسؤولو مديرية التموين بمحافظة الجيزة شنوا حملة مكبرة بقيادة الدكتورة هالة غريب وكيل وزارة تموين الجيزة بالاشتراك مع محيي إسماعيل وسلطان محمد مديري الرقابة المركزية وأحمد الشافعي مدير إدارة تموين الصف وعلاء مفتش بالإدارة.

أسفرت الحملة عن ضبط ٣٠ طن قمح محلي داخل  سيارتين نقل ثقيل (مقطورة)، وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على السيارتين والأقماح المحلية بمطحن العرب لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

أحمد البرعي: الوقت الحالي غير مناسب لطرح قانون عمل جديد

انطلاق فعاليات قوافل التأمين الطبي لمصيف جمصة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقماح المحلية الدكتورة هالة غريب المخابز السياحية جيزة دقيق أبيض محافظة الجيزة مدينة البدرشين

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يفحص حريق مركز بحوث النباتات بالدقي

حركة المحافظين 2024، أحمد راشد يغادر مكتبه بديوان الجيزة وعادل سعيد الأقرب للمنصب

ترحيل تيك توكر شهير إلى مديرية أمن دمياط بتهمة ارتكاب أعمال منافية للآداب

خطوات ورسوم نقل معدات ثقيلة بمحافظة الجيزة

ضبط 4 تشكيلات عصابية بالقاهرة

الأكثر قراءة

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

بيريرا يتحدى الجميع ويعين محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والإسماعيلي

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية